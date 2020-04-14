الحشد الشعبي يطلق حملات تعفير واسعة في واسط

2020/04/14 | 23:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة تعفير كبرى في محافظة واسط شملت العديد من الأماكن والمناطق الاستراتيجية في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن اللواءين ٤٠ و ٣٥ بالتعاون والتنسيق مع طبابة الحشد الشعبي في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين وضمن حملة وعي اطلقوا، اليوم، حملات تعفير واسعة

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