الشيخ جمال الضاري يهنئ بمناسبة رأس السنة الايزيدية ويدعو لمتابعة ملف المختطفات الايزيديات

2020/04/14 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بمناسبة رأس السنة ⁧‫الايزيدية‬⁩.وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة، إنه يهنئ اخوته في الوطن بمناسبة رأس السنة الايزيدية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة ملف ⁧‫المختطفات الايزيديات‬⁩، وإعادة ⁧‫النازحين‬⁩ إلى ⁧‫جبل سنجار‬⁩، وانهاء سطوة ⁧‫الميليشيات‬⁩ على المنطقة.



وأكد الشيخ جمال الضاري أهمية إبعاد ⁧‫العراق‬⁩ والعراقيين عن محور الصراعات الإقليمية، فضلا عن محاسبة جميع المتورطين بسفك الدم العراقي.

بمناسبة رأس السنة #الايزيدية، نهنئ اخوتنا في الوطن، ونشدد على ضرورة متابعة ملف #المختطفات_الايزيديات، وإعادة #النازحين إلى #جبل_سنجار، وانهاء سطوة #الميليشيات على المنطقة، وإبعاد #العراق والعراقيين عن محور الصراعات الإقليمية، فضلا عن محاسبة جميع المتورطين بسفك الدم العراقي.



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— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) April 14, 2020

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