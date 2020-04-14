صحة واسط تعلن المناطق التي سجلت فيها اصابات بكورونا

2020/04/14 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، المناطق التي سجلت فيها اصابات بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، أدناه المناطق التي حدثت فيها الإصابات الموجبة لمرض كورونا المستجد في واسط:منطقة العزة في الكوت = 16 منطقة الزهراء في الكوت = 4حي المعلمين في الكوت = 1ناحية شيخ سعد = 3 قضاء الحي = 1ناحية التنمية = 2قضاء الصويرة = 2ناحية جصان = 1ناحية الدجيلي = 1المجموع الكلي = 31

عدد حالات الشفاء = 9الوفاة = 2الراقدين قيد العلاج = 20

بغداد اليوم ـ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبراتها سجلت اصابة جديدة بكورونا لرجل يبلغ من العمر 22 عاماً بمدينة ا

بغداد اليوم - النجف

كشفت مديرية صحة محافظة النجف، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عن الوضع الصحي للزوجة التي تعرضت للحرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة النجف سالم الحمداوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الصحي للزوجة التي تعرضت للحرق مستقر

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن خلو المحافظة من اي اصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة ، لم تُسَجل ولليوم الثالث على التوالي ، أية حالة إصابة بفاي

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