نقل وتغسيل وصلاة.. هيئة الحشد الشعبي في ذي قار تتكفل بمتوفي بكورونا

2020/04/14 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في محافظة ذي قار، بان هيشة الحشد الشعبي بالمحافة تكفلت بنقل وتغسيل وصلاة لمتوفي بفيروس كورونا.وقال مراسلنا اليوم الثلاثاء، ان “هيئة الحشد الشعبي في ذي قار تبنت مراسيم نقل وصلاة وتغسيل ودفن في النجف الاشرف لمتوفي بفايروس كورونا من اهالي الناصرية”.

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