محطة كهربائية متنقلة لمعالجة الاختناقات في مدينة بالناصرية

2020/04/14 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، الثلاثاء عن قرب نصب محطة متنقلة ، لمعالجة الاختناقات في منطقة مدينة الصدر بعد اكتمال الأعمال المدنية في الموقع المخصص لها.وقال مدير الفرع، احمد حنون حسن، لـ"كلكامش برس"، ان "المحطة المُزمع نصبها ستجهز من قبل الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب على حساب الخطة الاستثمارية وتبلغ سعتها (٣١٫٥) mva وسيخرج منها مغذيات ١١ ك.ف".وأشار الى ان " المحطة ستسهم في فك الاختناقات ، وتقضي على ظاهرة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي إثناء فترة التجهيز ".

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