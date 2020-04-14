الصحة العالمية تحذر من التراخي بتطبيق الحظر بالعراق

2020/04/14 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية في العراق، من التراخي في تطبيق الحظر والاجراءات الوقائية بشان فيروس كورونا.

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