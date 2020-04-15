مايا دياب بحفل مباشر الخميس

2020/04/15 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد غياب الفنانة مايا دياب عن البث المباشر الذي كانت تقوم به يومياً من خلال برنامجها بعنوان “Side Talks with Maya” وتوقفها عنه فجأة بعد أن قام العديد بنفس الفكرة وبات الأمر متناولاً بيد الجميع في فترة الحجر المنزلي الذي نعيشها بسبب تفشي وباء كورونا.وفي خطوة مفاجأة أعلنت مايا عن حفل مباشر لها […]

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