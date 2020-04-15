2020/04/15 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ندد المدير العام لشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كوردستان خيري بوزاني يوم الثلاثاء بما سماه بـ"تطاول" الفنان الكوردي الشهير شڤان پرور على الإيزيديين.

وقال بوزراني في بيان ورد لشفق نيوز، إن "اطّلعنا مؤخرا على ما نشرته بعض صفحات شبكات التواصل الإجتماعي من تسجيل مصور للفنان شڤان پرور، يتحدث بسخرية وتهكم عن جانب حساس من القيم والأعراف الدينية والتقاليد الإجتماعية للأيزيديين، ويصف الإيزيديين باللا إنسانيين وفلسفتهم بالفاشية ثم يأتي أخيراً ليصف بعضاً من شيوخهم بالكذابين، فضلا عن التقليل من مكانة سمو الامير وسماحة البابا شيخ".

وتابع بالقول، "ندين ونستنكر بشدة ما صرح به شڤان پرور بالتطاول على المعتقدات والتقاليد الإيزيدية"، منوها أن "على شڤان پرور الإعتذار من الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى وبأسرع وقت ممكن من خلال تسجيل فيديويي".

وأضاف بوزاني، "في حال عدم تقديم إعتذاره، نطلب من المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى تقديم شكوى قضائية ضده، وذلك بإعتبار المجلس الروحاني أعلى سلطة دينية للإيزيديين، ولهم الحق في ذلك بل هم الأولى لإتخاذ هكذا موقف، كون شڤان برور تطاول على عقيدة الايزيديين، أي أن الموضوع ديني بحت".

وأردف، "في حال عدم قيام المجلس الروحاني بهذا الواجب و التقاعس عن رفع دعوى قضائية ضد شڤان پرور، نناشد البيوت والمراكز الثقافية في المانيا ،حيث محل اقامة المطرب شفان برور، بالتحرك ودراسة المسالة قانونيا".

وأشار بوزاني إلى أن "ما قاله شڤان پرور ضد الإيزيديين وعقيدتهم، يدخل في إطار السب والتشهير ويصل الى التحريض وبث الكراهية وازدراء الاديان وبطبيعة الحال مثل هكذا منشورات لا يخدم السلم المجتمعي، ولا يساير التعايش الموجود في كوردستان ضمن تطبيق شعار الوحدة والقوة في التنوع والتعدد، كما انه ينافي توجهات حكومة إقليم كوردستان الخاصة بالتعايش والتسامح وقبول الآخر، ناهيك عن التعليمات الاعلامية بل وحتى آداب الكلام".

وختم بوزاني بيانه بالقول، "ننتظر من وزارة الثقافة والشباب ونقابة الفنانين في إقليم كوردستان تبيان مواقفهم من تصريحات شڤان پرور".

ويظهر شفان برور في مقطع مصور يبدو أنه في سويسرا خلال تجمع كوردي يدعو الحاضرين إلى التمسك بقوميتهم بغض النظر عن الديانة.

وينتقد برور في المقطع المصور، الذي لم يتضح تاريخ تصويره، رجال دين من المسلمين والايزيديين وغيرهم بسبب ما قال إنهم جعلوا من الكورد عبيداً بدلاً من السعي لتحقيق مطالبهم القومية والنضال من أجل تأسيس دولتهم.

ويعد برور من أبرز الفنانين الكورد القوميين على مدى العقود الأخيرة، وكان له تأثير واضح في الحركات والثورات الكوردية ضد الأنظمة الحاكمة في كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران.

وحظرت تلك الدول على مدى سنوات طويلة تداول أغاني شفان برور، وهو من كوردستان تركيا لكنه يقيم في ألمانيا.

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