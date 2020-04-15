2020/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كي لا يضيع الوطن – عباس عبود سالم مع تكليف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة أثر اخفاق حكومة عبد المهدي في اكمال مدتها المقررة، يكون العراق قد دخل مرحلة جديدة يمكن اعتبارها تمهيدا للمرحلة الثانية او الصفحة الثانية من عصره الديموقراطي ان جاز التعبير.وكان على حكومة السيد عبد المهدي ومن […]

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