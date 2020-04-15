2020/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا..الدروس والعبر – علي موسى الكناني كثيرة هي الازمات التي عصفت بالعراق على المستوى القريب، منها ازمات امنية وازمات سياسية، واخرى ناتجة عن كوارث طبيعية والان ازمة وبائية ترتقي الى مستوى الجائحة، ولعل ادارة هذه الازمات ارتبطت بشكل النظام السياسي وكانت جزءا من ادارة الدولة في مراحلها المتعددة، والتي اقترنت هي […]

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