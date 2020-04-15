2020/04/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الكاظمي والمهمات الثلاث – عبد الخالق الشاهر لا اقصد بالطبع المهمات التي كلف بها نفسه وأخذها علىعاتقه كونها تحتاج الى عصى سحرية حيث اننا لو اخذنا مشكلة واحدة من مشكلاتالاقتصاد العراقي والتي هي البطالة مثلا لوجدنا ان عليه اولا ان يقضي على البطالةالمقنعة والتي هي مليون الى مليوني موظف ينبغي احالتهم […]

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