2020/04/15 | 00:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/ شروق ماهر

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الشروع ببناء ثلاثة مواقع جديدة للحجر الصحي جنوب المدينة، في حين افتتحت مديرية طرق وجسور نينوى، الطريق الحيوي الرابط بين منطقة الجمارك ومدينة الموصل.

وقال الجبوري، لـ"الصباح": إن "الفرق الهندسية في دائرتي البلدية والبلديات شرعت بانشاء ثلاثة مواقع جديدة للحجر الصحي، بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية؛ الأول بالقرب من سيطرة العقرب، والثاني في منطقة المنصور، والثالث في دورة السواس جنوب الموصل".

واضاف الجبوري، انه "من المؤمل انجاز هذه المواقع خلال ايام معدودة وبمعدل عمل 24 ساعة، لخدمة سكان محافظة نينوى".

في غضون ذلك، افتتحت مديرية طرق وجسور نينوى، الطريق الحيوي الرابط بين منطقة الجمارك ومدينة الموصل، بعد تعرض هذا الطريق الحيوي الى تدمير كامل من قبل عصابات داعش الارهابية .

وذكر مدير المشروع خالد جمال، لـ"الصباح"، أن "محافظة نينوى افتتحت الطريق الحيوي في منطقة الجمارك، الذي يعد من أهم الطرق التجارية بين هيئة جمارك نينوى ومدينة الموصل، بعد أن خرج من الخدمة لمدة لا تقل عن أربعة اعوام ".

واوضح جمال، أن "مدة إنجاز هذا الطريق الحيوي استغرقت نحو ثلاثة أشهر "، لافتا الى أن "مبالغ انجاز هذا الطريق كانت من تخصيصات اعمار المناطق المتضررة في المحافظة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنشاء ثلاثة مواقع جديدة للحجر الصحي في نينوى) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنشاء ثلاثة مواقع جديدة للحجر الصحي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).