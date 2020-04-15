جهودٌ لتوفير المواد الغذائيَّة للمواطنين خلال شهر رمضان

2020/04/15 | 00:12 - المصدر: الصباح

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كركوك/ نهضة علي / كربلاء/ علي لفتةأعدت غرفة تجارة كركوك خطة لمتابعة اسعار السوق خلال شهر رمضان المبارك، كما تنوي توزيع (1000 - 1500) سلة غذائية خلاله بين الفقراء، بينما تعتزم محافظة كربلاء المقدسة وضع آلية لاستمرار تدفق المواد الغذائية الى الاسواق المحلية ضمانا لتوفرها خلال الشهر الفضيل.وقال مدير غرفة التجارة في محافظة كركوك صباح الصالحي بحديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الغرفة اجتمعت مع اعضائها بشأن تحويل المبالغ عبر الصيرفة لشراء المواد الغذائية والخضراوات، كما اعدوا خطة عمل لاتباعها خلال شهر رمضان لمتابعة الاسعار في الاسواق المحلية.

واشار الى ان عمل غرفة التجارة، يتضمن تزويد كتب للسيطرات واصحاب محال الجملة لتوزيع المواد الغذائية بين اصحاب الاسواق والمحال، لتوفير المواد الغذائية في الأسواق، واعداد لائحة بالاسعار، فضلا عن وجود مراقبين في علوات بيع الخضر لتحديد سعر الجملة.وتابع ان المراقبين يعملون وفق لائحة تصدر يوميا بالاسعار، مؤكدا ان الالية المتبعة ستستمر وتتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، مفصحا عن العزم وبمشاركة أعضاء الغرفة، على توزيع (1000- 1500) سلة غذائية بين الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان بعد اعدادها وايصالها لهم في منازلهم.

في السياق نفسه، افصح محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" عن أن المحافظة ومع قرب حلول رمضان المبارك، ستضع آلية بالتعاون مع غرفة التجارة، لاستمرار تدفق المواد الغذائية الى الاسواق المحلية، ضمانا لتوفرها خلال الشهر الفضيل.

واردف أن خلية الأزمة أصدرت قرارا باستثناء حركة البضائع والمواد الغذائية ومستلزمات الانتاج من حظر التجوال، اضافة الى العمل على توفير تسهيلات لدخولها، من اجل استقرار الاسوق وعدم استغلال الازمة من قبل ذوي النفوس الضعيفة.

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