دعوة مخاتير الاحياء السكنية في كربلاء لإحصاء العوائل الفقيرة

2020/04/15 | 00:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال رئيس غرفة تجارة كربلاء نيبل الانباري ، مساء الثلاثاء، إن “الغرفة وبالتعاون مع الحكومة المحلية دعت مخاتير الاحياء السكنية في المحافظة لإحصاء العوائل الفقيرة لتوزيع السلات الغذائية “.وأوضح الانباري في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “غرفة التجارة وخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا برئاسة […]

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