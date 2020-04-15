2020/04/15 | 00:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية من داخل المحطة الدولية للفضاء، رسالة خاصة لأطفال العراق.وقالت جيسيكا مير، وهي رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية، إنها تسعى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق، من الفضاء.وتخوض مير، رائدة الفضاء التي تعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، رحلة مدتها 7 أشهر، داخل محطة الفضاء الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من رائدة فضاء لأطفال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من رائدة فضاء لأطفال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).