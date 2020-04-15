2020/04/15 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: تراجع الذهب أمس، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بفيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى كبح خسائر الذهب.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1683 دولاراً لأوقية الذهب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1683 دولاراً لأوقية الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).