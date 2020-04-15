الأغنياء العرب يخسرون مليارات الدولارات

2020/04/15 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: نقلت مجلة فوربس العالمية أن الأغنياء العرب تحملوا خسائرا بمقدار 11.4 مليار دولار مقارنة بثروتهم عام 2019.وقالت المجلة إن إجمالي ثروة 21 غنيا عربيًا تراجعت إلى 47.3 مليار دولار مقابل 58.7 مليار دولار في 2019.ووصلت قيمة إجمالي الخسائر إلى 11.4 مليار دولار، وهذا الرقم يساوي أكثر من ثروة أغنى ...

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