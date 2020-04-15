الاوراق المالية تواصل خططها تطوير الأنظمة الإلكترونية لـ 2020

2020/04/15 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكد المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام، أمس، استمرار السوق في خطط تطوير الأنظمة الالكترونية لعام 2020ـ2021.وذكر بيان للسوق، ان “يسر إدارة سوق العراق للأوراق المالية ان تهنئكم لمناسبة حلول الذكرى السنوية لأطلاق التداول الالكتروني والايداع المركزي في سوق العراق للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ ...

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