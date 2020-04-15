توقّعات بمظاهرات شعبيّة في إيران.. ما السبَب؟

2020/04/15 | 00:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن #إيران ستشهد تداعيات خطيرة في الأيام المقبلة، نتيجة قرارات #الحكومة_الإيرانية في مواجهة أزمة #كورونا التي تعصف بالبلاد بقوة منذ مطلع فبراير الماضي.الحكومة الإيرانية وعبر “لجنة مكافحة كورونا”، قرّرَت استئناف الأعمال التجارية والاقتصادية…

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