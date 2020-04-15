السويد تؤشر ارتفاع إصابات كورونا بين مولودين في 3 دول بينها العراق

2020/04/15 | 00:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل إن بين إصابات كورونا في السويد كثير من الأشخاص الذين ولدوا في بلدان أخرى، وجاء في المرتبة الأولى المولودون في الصومال ثم العراق ثم سوريا ثم فنلندا وتركيا.

وعرض تيغنيل رسما بيانيا يوضح نسب اصابات المولودين خارج السويد من اجمالي المصابين في السويد، وأظهر الرسم نسبة اصابات المولودين في الصومال تقترب من ٥ في المئة والعراق ٤ في المئة وسوريا أكثر من ٣ في المئة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لهيئة الصحة، "لا نعرف أسباب ذلك حتى الآن، لكن من المحتمل أن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية"، داعيا إلى العمل بجدية أكبر للوصول إلى هذه الجماعات.

ولفت تيغنيل إلى أن نحو نصف الوفيات بالمرض في السويد سجلت بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ٧٠ عاما ويعيشون في دور رعاية المسنين.

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