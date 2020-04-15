الطيران المدني تنشر التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية ليوم الأربعاء

2020/04/15 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

🔴 تنويه 🔴

سلطة الطيران المدني العراقي تنشر في الأدنى التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2020/4/15، الخاص بإجلاء مواطنينا الكرام ، حسب التوقيتات الزمنية لعدد الرحلات الجوية والدول التي سيغادرون منها باتجاه مطاراتنا المحلية في البلاد ."استناداً لقرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "

( التوقيتات الزمنية لرحلات إجلاء مواطنينا العراقيين )

1- دلهي (1) - بغداد ، وقت الوصول الساعة 7 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

2- دلهي (2) - بغداد ، وقت الوصول الساعة 1 صباحاً ، وعلى متنها 157 مسافر .

3- عمان - أربيل ، وقت الوصول الساعة 4:15 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

4- دبي - بغداد ، وقت الوصول الساعة 6:30 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

5- عمان - بغداد ، وقت الوصول الساعة 8:30 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

-—————————————إعلام سلطة الطيران المدني العراقي 15 - نيسان - 2020

بغداد – المثنى

أصدر محافظ المثنى احمد منفي، توجيهات جديدة بشأن محال المواد الغذائية والمطاعم في ظل حظر التجوال الوقائي.

وقال منفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد شفاء حالات جديدة من فيروس كورونا، ولم يتبق سوى القليل، فلابد من ش

بغداد اليوم - واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، المناطق التي سجلت فيها اصابات بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، أدناه المناطق التي حدثت فيها الإصابات الموجبة لمرض كورونا المستجد في واسط:

منطقة العزة في الكوت = 16

منطقة الزهراء في

بغداد اليوم ـ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبراتها سجلت اصابة جديدة بكورونا لرجل يبلغ من العمر 22 عاماً بمدينة ا

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