محافظ المثنى يصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/04/15 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد – المثنى

أصدر محافظ المثنى احمد منفي، توجيهات جديدة بشأن محال المواد الغذائية والمطاعم في ظل حظر التجوال ...





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