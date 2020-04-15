الحوار_المتمدن #جلبير_الأشقر - جلبير الأشقر - أكباش الفداء أو عندما تسود اللاعقلانية

2020/04/15 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر قصةٌ رهيبة تلك التي رواها في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية يوم الإثنين الماضي مراسلان قاطنان في الهند.



هي قصة رجل من الهنود المسلمين، اسمه محبوب عليّ، عاد إلى قريته شمالي العاصمة دلهي قبل أسابيع، بعد مشاركته في تجمهر ديني في مدينة أخرى.



وقد تأثر سكان قريته من الهندوس بصيغة محلّية لذلك المرض العقلي الذي تُطلق عليه تسمية «نظرية المؤامرة» أخذت تذيع في الهند، تُعزي وباء كوفيد ـ 19 إلى «جهاد كورونا» مز......

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