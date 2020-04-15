الحوار_المتمدن #ميثم_الجنابي - ميثم الجنابي - «الإرهاب الإسلامي» السلفي في العراق: المقدمات والنتائج.

2020/04/15 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي إن صعود ظاهرة الإرهاب المنظم والعشوائي في عراق ما بعد الصدامية هو الوجه الآخر لحالة الانحطاط الشامل من جهة، والميدان الفعلي لشراسة الانحطاط السلفي الإسلامي من جهة أخرى.



وكلاهما يعبران عن حالة الطريق المسدود للراديكالية الدنيوية القومية والأنظمة التقليدية وفشلهما المريع في تقديم نموذج مقبول ومعقول للأغلبية في ميادين التحديث والعصرنة والتنمية الشاملة.



ومن مفارقات هذه الظاهرة أن يتحول الإسلام إلى احد......

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