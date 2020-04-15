المثنى .. توجيهات جديدة بشأن محال المواد الغذائية والمطاعم

2020/04/15 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ المثنى احمد منفي، توجيهات جديدة بشأن محال المواد الغذائية والمطاعم في ظل حظر التجوال الوقائي.

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