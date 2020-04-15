بومبيو: نحن بحاجة للتأكد من أننا نسعى لإحداث تغيير جذري في منظمة الصحة العالمية

2020/04/15 | 00:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

وفي تصريح له، كشف بومبيو أن "​الإدارة الأميركية​ ستمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع ​وفيات​ وخسائر بسبب ​كورونا​".

وردا على سؤال بشأن مقترح في ​الكونغرس​ لمقاضاة ​الصين​ بشأن كورونا، أعلن بومبيو أنه "سيتم التدقيق في سجلات جميع الدول".

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