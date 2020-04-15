عاجل: الصحة العالمية: اي تراخي في تطبيق (الحظر) بالعراق سيضاعف عدد الإصابات بكورونا

2020/04/15 | 00:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الثلاثاء، من التراخي في تطبيق الحظر والاجراءات الوقائية بشان فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته "الغد برس"، انها تحذر من اي تراخي في تطبيق الحظر والاجراءات الوقائية او تقليلها لان ذلك سوف يضاعف عدد الاصابات وقد نفقد السيطرة عليها.

واضافت، ان "الحكومة والمتمثلة بوزارة الصحة حققت منجزا متميزا من بين الدول لادارتها الحكيمة لجائحة كورونا"، مؤكدة ان "الاستمرار في تطبيق الاجراءات لفترة وجيزة هي المسار الوحيد لتأمين سلامة المواطنين".

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