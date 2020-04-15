2020/04/15 | 00:29 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: المثنى تصدر أوامر جديدة بشأن حظر التجوال: فتح المطاعم ومحا

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#عاجل: المثنى تصدر أوامر جديدة بشأن حظر التجوال: فتح المطاعم ومحال المواد الغذائية

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