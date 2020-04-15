قصف تركي يطال مجدداً مرتفعات في أربيل

2020/04/15 | 00:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت مجددا مساء الثلاثاء مرتفعات جبلية في محافظة أربيل دون أن تتضح حجم الخسائر على الفور.

وقال الشهود لشفق نيوز إن طائرات تركية قصفت مرتفعات زيني ورتي في ناحية ورتي شمالي أربيل حيث تتمركز مواقع حزب العمال الكوردستاني.

ولم يتسن للشهود معرفة حجم الخسائر المترتبة على القصف على الفور.

وتقصف تركيا مناطق جبلية وعرة في إقليم كوردستان على حدود تركيا، حيث يتخذ منها مقاتلو حزب العمال الكوردستاني معقلاً لهم منذ سنوات طويلة.

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