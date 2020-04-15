رد‭ ‬عراقي‭ ‬على‭ ‬نية‭ ‬إيران‭ ‬استئناف زيارة‭ ‬العتبات‭ ‬المقدسة

2020/04/15 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصائية‭ ‬بإصابات‭ ‬ووفيات‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ جددت‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬بشأن‭ ‬استئناف‭ ‬زيارة‭ ‬العتبات‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والكويت‭ ‬مغلقة‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭.‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭:‬‭ ‬‮«‬نشرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬فارس‭ ‬خبرا‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تخطط‭ ‬لاستئناف‭ […]

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