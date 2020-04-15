2020/04/15 | 00:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احصائية بإصابات ووفيات العراقيين في الخارج بغداد – الزمان جددت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف زيارة العتبات في العراق، التأكيد أن الحدود مع كل من إيران والكويت مغلقة أمام حركة المسافرين.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: «نشرت وكالة أنباء فارس خبرا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف […]
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وقالت الهيئة في بيان صحفي: «نشرت وكالة أنباء فارس خبرا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد عراقي على نية إيران استئناف زيارة العتبات المقدسة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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