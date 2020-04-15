نحن الأفقر

2020/04/15 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وقبله‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬الى‭ ‬الغاء‭ ‬الديون‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬بسبب‭ ‬الضائقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعمّ‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ .‬ والعراق‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬اقتصاد‭ ‬له‭ ‬،‭ ‬تتفوق‭ ‬عليه‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬إفريقيا‭ ‬لولا‭ ‬وجود‭ ‬النفط‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬أسعار‭ ‬هذا‭ ‬النفط‭ […]

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