الكاظمي يستذكر الأنفال وبارزاني يهنيء بالسنة الأيزيدية

2020/04/15 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬رئيس‭ ‬ٳقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الإيزيديين‭ ‬بمناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الايزيدية،‭ ‬متعهداً‭ ‬بمواصلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬الإيزيديات‭ ‬المختطفات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬سنجار‭ ‬محافظة‭ ‬وإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مناطق‭ ‬الكورد‭ ‬الإيزيديين‭.‬وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تسلمت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬‮«‬نبارك‭ ‬عيد‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الایزدیین‭ ‬للاخوات‭ ‬والاخوة‭ ‬الايزديين‭ ‬في‭ ‬كوردستان‭ ‬وفي‭ […]

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