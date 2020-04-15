تفاصيل ما جرى لمواطن نجفي ذهب لاستلام حصته التموينية

2020/04/15 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ وقائد شرطة النجف، اعتذاره الى مواطن تعرض للغرامة اثناء ذهابه لاستلام الحصة التموينية خلال حظر التجول.وقالت شرطة النجف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن مواطنا نجفيا ناشد المسؤولين في المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعرضه لغرامة مالية مع صعوبة ظروفه أثناء ذهابه لاستلام حصته التمونية.واوضح البيان، أن قائد […]

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