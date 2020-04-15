لليوم الثالث على التوالي محافظة كربلاء تعلن خلوها من أي إصابة بكورونا

2020/04/15 | 00:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن خلو المحافظة من اي اصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي.وذكرت الدائرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، إن "المحافظة ، لم تُسَجل ولليوم الثالث على التوالي ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد "، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت خلال اليومين الماضيين ( 83 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس

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