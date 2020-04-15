مصر: خلية الأميرية خططت لعمليات بالتزامن مع أعياد قبطية

2020/04/15 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية لقناة الحرة إن أجهزة الأمن المصرية اشتبكت مع خلية إرهابية مسلحة "بأحد أوكار العناصر الإرهابية" بمنطقة الأميرية شرقي العاصمة القاهرة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني تأكيده مقتل جميع أفراد الخلية.

وخلال اقتحام قوات الأمن للمنطقة، وقع تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة إرهابية، بحسب المصادر، التي كشفت لـ"الحرة" عن "مقتل المقدم محمد فوزي الحوفي أحد ضباط الأمن الوطني وإصابة عناصر شرطة" خلال المداهمة الأمنية.

#الاميريه تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بالأميرية pic.twitter.com/qX9EfByCoS— Adham Moh (@AdhamMoh8) April 14, 2020

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن جميع أفراد الخلية قتلوا.



فيما عثرت قوات الأمن على أسلحة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة.

وقال شهود عيان لـ"الحرة" إن وزارة الداخلية المصرية وجهت تحذيرات بمكبرات للصوت لسكان المنطقة المكتظة بالسكان في القاهرة بإغلاق النوافذبعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

وأذيع التحذير أيضا على شاشات التلفزيون، ووسائل الإعلام الحكومية.

وقال بيان عاجل لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن عملية تبادل إطلاق النار كانت بين خلية إرهابية مسلحة وقوة من الشرطة.





وقال مصدر أمني لـ"الحرة" إن "القوات الأمنية عثرت داخل الوكر على أسلحة نارية وأحزمة ناسفة وست عبوات لاصقة قديمة، خلال تفتيش الشقة بعد السيطرة على الوحدة السكنية، وتم التعامل مع المواد المضبوطة".

وقد تم قطع التيار الكهربي عن المنطقة أثناء الاشتباكات، التي استمرت أكثر من أربع ساعات.



وتقوم قوات مكافحة الإرهاب في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة واستجواب سكان المبنى المكون من عشرة طوابق.

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