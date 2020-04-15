2020/04/15 | 01:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني بقصف تركي شمال اربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني بقصف تركي شمال اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني بقصف تركي شمال اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).