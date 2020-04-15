الصدر يبّشر تجارًا وأصحاب أموال بـ

2020/04/15 | 01:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجارًا وأصحاب رؤوس أموال مع اقتراب شهر رمضان، داعيًا إياهم إلى مساعدة الفقراء.

أوصى الصدر التجار بمساعدة الفقراء وحذرهم من "عذاب أليم"

وقال الصدر في تدوينة له، يوم الثلاثاء 14 نيسان/ابريل، "ها هو شهر رمضان يطرق الأبواب فليستعد الجميع لشهر الله تعالى وضيافته، فلا تدخلوا شهركم هذا إلا وأنتم على أفضل حال من التوبة والتكامل الديني والأخلاقي".

وأضاف، "من هنا أوجه ندائي إلى التجار وذوي رؤوس الأموال أن لا يكنزوا الذهب والفضة فكلنا إلى زوال وسنلاقي إلهًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وليعلموا أن من يكنزها فقد قال فيه تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)".

وتابع بالقول، "إذن فلينفقوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين وليطعموهم ويكسوهم ويسكنوهم ولو بدفع إجاراتهم وليفروا لهم لقمتهم ودواءهم قدر الإمكان فإرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.



تلك السماء التي تكاد أن تغلق أبوابها إن لم نتدارك الإفراط بالتمسك بالدنيا وزخرفها والتفريط بالطاعة والرحمة بأحباب الله"، فيما ختم بوصف نفسه بـ"عبدالله".

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