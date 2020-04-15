نفط ذي قار تعلن عبر “العهد نيوز” تبنيها أنشاء مستشفى سعة 24 سريراً في قضاء قلعة سكر

2020/04/15 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قاركشفت شركة نفط ذي قار، اليوم الاربعاء، عن مساعيها لإنشاء مستشفى بسعة 24 سريرا في قضاء قلعة سكر، شمالي الناصرية، فيما أكدت بأن ذلك جاء وفق خطة من وزارة النفط.وقال، مدير عام شركة نفط ذي قار، علي خضير العبودي، لـ”العهد نيوز”، بأنه، “إكمال كافة التحضيرات اللازمة والمباشرة الفعلية بتشييد الشركة لمستشفى […]

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