يوسف محمد: معالجة مشاكل الكرد في بغداد وليس في عاصمة اخرى

2020/04/15 | 01:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر من تدخلات اقليمية لانهاية لها السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي توقع رئيس برلمان اقليم كردستان السابق رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي الدكتور يوسف محمد ان يتمكن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من الحصول على ثقة مجلس النواب لتمرير كابينته الوزارية، اذا لم تحدث مفاجئات، بالاستناد الى الدعم والمساندة الشيعية ...

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