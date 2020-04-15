الخزين المائي بسدود الفرات يرتفع الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب

2020/04/15 | 01:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : اعلنت وزارة الموارد المائية عن ارتفاع نسب الخزين المائي في السدود والبحيرات المقامة على نهر الفرات من بينها سد حديثة والحبانية الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب.وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب عبدالله، ان “السدود والبحيرات المقامة على نهر الفرات شهدت تحسنا كبيرا في نسب الخزين المائي مقارنه بالعام ...

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