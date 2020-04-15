نائبة : الاقتراض من احتياطي المركزي يستوجب حكومة كاملة الصلاحية

2020/04/15 | 01:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : اكدت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي , امس الثلاثاء , ان من العوامل الرئيسية لمواجهة التحديات في الموازنة 2020 وسد جزء من العجز المالي التوجه للاقتراض من احتياطي البنك المركزي الا انه لايمكن اجراء الاقتراض الا في وجود حكومة كاملة الصلاحية.وقالت الدليمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “ ...

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