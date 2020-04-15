رئيس الفيفا : رائحة الموت في كل مكان وتتحدثون عن تاريخ العودة؟!

2020/04/15 | 01:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية استهجن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفونتينو، الثلاثاء، النقاش السّاخن الدائر عبر أرجاء المعمورة هذه الأيّام، حول تاريخ استئناف نشاطات اللّعبة.وأوقفت جلّ بلدان العالم نشاطاتها الرياضية مُؤخّرا، وفي طليعتها منافسات كرة القدم، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”، وحصدها لِآلاف الأرواح.قبل أن يشتعل الجدل حول تاريخ العودة إلى الملاعب.وقال رئيس الفيفا جياني أنفوتينو: “الوضعية جدّ خطيرة، ورغم ذلك فإن بعضهم غارق في جدل حادّ حول تاريخ استئناف النشاطات الكروية”.وأضاف في ظهور له عبر شريط فيديو في الشبكة العنكبوتية، رفقة النجم البرازيلي السابق رونالدو: “لا نستطيع أن نُعرّض حياة الآخرين للموت، لا يُمكننا فعل ذلك.صحّة البشر أولى من أيّ شيء”.في إشارة إلى استحالة منحه الضوء الأخضر للإتحادات القارية والوطنية، بِالعودة إلى تنظيم المقابلات والمنافسات، في ظلّ استمرار مخاطر فيروس “كورونا”.

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