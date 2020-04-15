التدخين يزيد خطر الإصابة بكورونا.. 14 مرة

2020/04/15 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يحذر الخبراء من أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بمقدار 14 مرة، ويمكن أن يعرضوا أفراد الأسرة لخطر الإصابة أيضاً.قال مدير الصحة العامة في إنكلترا، البروفيسور جون نيوتن: “باتت الحاجة للإقلاع عن التدخين ملحة أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط للحفاظ على صحتك الخاصة ولكن لحماية من حولك أيضاً”.[…]

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