ترامب يتخذ إجراءً عقابياً ضد منظمة الصحة العالمية ويوجه اتهامات الى الصين

2020/04/15 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس الذي من المرجح أدى إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات إلى الصين، وقال إنها لم تتعامل بشفافية مع معلومات انتشار فيروس، مضيفا أنه كان بالامكان يمكن درء الوباء لو صدقت.

بغداد اليوم ـ متابعة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل ضابط شرطة برتبة مقدم ومجموعة مع المسلحين خلال عملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصدر امني مصري، إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة المؤلفة من 4 مسلحين ورجال

بغداد اليوم-بغداد

عَزت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، داليا حاجي، الثلاثاء، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية لتطبيق الإجراءات الوقاية والالتزام بقرارات حظر التجوال وعدم المخالطة.





وقالت حاجي في حديث خصت به (بغ

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، وصولاً إلى مساء يوم الخميس من هذا الاسبوع، فيما توقعت سقوط زخات من الأمطار على المناطق الوسطى والشمالية.

وتوقعت الهيأة، أن يشهد ا

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