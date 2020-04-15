رئاسة الجمهوريَّة: جريمة الانفال دليلٌ على دمويَّة النظام المباد

2020/04/15 | 01:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

عدَّت رئاسة الجمهوريَّة، جريمة الأنفال البشعة، التي ارتكبها النظام الصدامي ضد الكرد بأنها دليلٌ على دمويَّة ذلك النظام واستهتاره بدماء العراقيين، وبينما دعا نائب رئيس البرلمان بشير الحداد الحكومة الاتحاديَّة إلى الشروع وبخطوات جادة لتعويض أسر وذوي شهداء عمليات الأنفال وجميع شهداء العراق، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أنَّ التشبث بالمسار الديمقراطي ضمان لعدم عودة الصفحة الديكتاتوريَّة.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في بيان رئاسي، تلقته "الصباح": "32 عاماً مرّت على جريمة الأنفال سيئة الصيت، تلك الجريمة التي اقترفها ظلماً وعدواناً النظام البعثي المباد، لكنَّ الألم ومآسي هذه الجريمة اللا إنسانية لا تُنسى، كبقية جرائم النظام الديكتاتوري الذي أصبحت هويته الظلم والاضطهاد والقتل الجماعي ضد شعب كردستان والشعب العراقي بكل أطيافه".

وأضاف إنَّ "الجريمة البشعة، التي ارتكبها النظام الصدامي قبل ٣٢ عاماً، التي أطلق عليها الأنفال، هي دليلٌ على دمويَّة ذلك النظام واستهتاره بدماء العراقيين.."

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