2020/04/15 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: 324 عراقياً يغادرون مطار اسطنبول متوجهين الى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 02:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: 324 عراقياً يغادرون مطار اسطنبول متوجهين الى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: 324 عراقياً يغادرون مطار اسطنبول متوجهين الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).