عبر الفيديو.. ترامب يجتمع الخميس مع زعماء مجموعة السبع

2020/04/15 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع زعماء مجموعة الدول السبع، الخميس، لتنسيق جهود التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني.

واضطر ترامب، الذي يرأس مجموعة السبع هذا العام، لإلغاء القمة السنوية للمجموعة، التي كان يعتزم إقامتها في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند في يونيو.

وتضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.



وضرب الفيروس بقوة كل دول المجموعة.

وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستشفى في لندن هذا الأسبوع بعد علاجه من الفيروس الذي تسبب في وضعه بوحدة للعناية المركزة عدة أيام.

وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض إن "مجموعة الدول السبع، وهي تعمل معا، تتبع نهجا يشمل كل أطياف المجتمع لمعالجة الأزمة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الصحة والمالية والمساعدات الإنسانية والعلم والتكنولوجيا".

وشددت مجموعة الدول الصناعية السبع الثلاثاء على التزامها بالقيام "بكل ما يلزم" لدعم الاقتصاد.

واتّفق وزراء ماليتها وحكام مصارفها المركزية على منح دول العالم الأكثر فقرا خيارا لتجميد تسديد ديونها لفترة مؤقتة، إذا وافقت دول مجموعة العشرين على ذلك.

وتشمل مجموعة العشرين اقتصادات أسواق ناشئة كبرى على غرار الصين وروسيا.

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