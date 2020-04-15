حرفيا (وداعا أيها اللقلق)

2020/04/15 | 02:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم جمعة الكعبيرسائل لا تنتمي للواقع المفروض على الشعب الممتحن، أرسلها أخوتي الذين شغلتهم الحروب والسجالات السياسية، وامتدت بهم الحال الى أن يعيشوا عزلة قاتمة مرة أخرى، ويدور كل منهم في فلك محور، قد يشكل ركنا من أركان الحياة، لتصل تلك العزلة الى حوار يشبه حوار الطرشان.فإبليس لن يقبل بالجمل وما حمل دون هلاك […]

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