الكتل السنية تطالب الحكومة المقبلة أن تكون انتقالية وتهيء لانتخابات مبكرة

2020/04/15 | 02:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تريدها “مؤقتة” لعام واحد وتلبي ما يريد المتظاهرون بغداد- وعد الشمري: أعربت الكتل السنية عن ارتياحها الشديد لتكليف مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس مجلس الوزراء، متوقعة تقديم كابينته والمنهاج إلى التصويت خلال أسبوعين، وفيما تحدثت عن عزمها عقد اجتماعات معه لطرح رؤاها عن الوضع في المرحلة المقبلة، شددت على ضرورة أن تكون الحكومة “مؤقتة” لمدة سنة ...

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