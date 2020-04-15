ليفربول يخطط لضم ظهير أيسر من الدوري اليوناني

2020/04/15 | 02:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية يونانية عن اهتمام نادي ليفربول بالحصول على خدمات أحد اللاعبين من الدوري اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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